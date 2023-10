Slovenského herca totálne ZVOZILI: Nevhodná FOTO po útokoch na Izrael!

Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)

Juraj Bača sa stal súčasťou seriálu Dunaj, k vašim službám. V projekte si zahral esesáka, ktorý má záujem o seriálovú Lenu (Janka Kovalčíková). A ako to už býva bežné, na sociálnu sieť Instagram pridal príspevok z nakrúcania, kde po boku svojich kolegov pózuje v uniforme.

(Zdroj: Ján Zemiar)

No v posledných dňoch sa aktívne rieši situácia v Izraeli. Ako sme už spomínali, mnoho ľudí to vníma mimoriadne citlivo a Juraj sa pre zverejnené fotky nevyhol verejnej kritike. „Neviem, či úplne vhodná fotka počas útokov na Izrael,” podotkol jeden zo sledovateľov.

„To ako vážne? V tejto dobe sa tváriť v nazi uniformách? Asi je to myslené ako žart, ale veľmi trápny. Možno by si TV hviezdičky mohli uvedomiť, v akej žijeme dobe. WTF?” pridal sa ďalší.

„Musíte uznať, že načasovanie vašich selfíčok je zlé. V uniformách SS počas útokov Hamas na Izrael a Židov je celé zle. Otázka zostáva, či aj inokedy by to bolo vhodné,” napísali hercovi.

Treba však dodať, že iní ľudia pochopili, že Juraj skrátka len vykonáva svoju prácu, a to, že sa nechal odfotiť v dobovej uniforme, je súčasťou jeho povolania. „Je to zo seriálu Dunaj, ktorý sa vysiela. Dobový, historický seriál, ktorý mapuje dianie úplne iného historického obdobia,” napísal k poznámkam od sledovateľov, ktorí si vôbec neuvedomili, že zverejnená snímka nemá nič spoločné so situáciou v Izraeli. „Stále nechápem, ako SS uniformy súvisia s Hamasom. Najmä, ak viete kontext, že ide o dobový seriál,” uzavrel celú túto nepríjemnú diskusiu Juraj.

(Zdroj: Ján Zemiar)