Smrť mladučkej Patrície Janečkovej (†25): Prvé slová zdrveného manžela!

(Zdroj: Instagram PJ)

BRATISLAVA - V utorok ráno Slovenskom aj Českom otriasla správa o úmrtí talentovanej speváčky Patrícii Janečkovej, ktorá prehrala boj so zákernou chorobou. Zosnulá umelkyňa ešte v roku 2022 oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka, podstúpila chemoterapie, ožarovanie a tiež aj mastektómiu. A vyzeralo to tak, že sa jej podarilo zvíťaziť...

Pred ôsmimi mesiacmi Patrícia hlásila pozitívne správy. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste "zbavila" nádoru,“ informovala svojich sledujúcich.

Ďalší dôvod na radosť prišiel v júni. Patrícia sa vydala za svojho snúbenca, českého herca Vlastimila Burdu a vyzeralo to tak, že dvojicu čaká šťastná budúcnosť. Žiaľ, nestalo sa tak. Tri mesiace po svadbe Vlastimil o svoju milovanú manželku prišiel. Zákerná rakovina nabrala na sile a mladú speváčku napokon pripravila o život.

(Zdroj: Instagram P.J./Profimedia)

Aktuálne sa verejnosti prvýkrát prihovoril jej zdrvený manžel, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnil smútočné parte a slová plné obrovskej bolesti. „Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne mierni pocit, skôr viera, že Paťke už je naozaj lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne, a dokonca s vtipom a svojím krásnym úsmevom. Bola silná ako málokto,” napísal Vlastimil, ktorý ešte v úvode poďakoval za sústrasť a podporu.

Podľa jeho slov Patrícia boj s rakovinou zvládala mimoriadne statočne. „Nikdy sa počas tejto zákernej choroby na nič nesťažovala, zvládla aj to, čo občas ani zdraví nie, a nakoniec zvíťazila. Neodišla sama! Bola, je a bude ďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za Teba, Pati,“ napísal vo svojom vyznaní zlomený vdovec, ktorý dal prostredníctvom parte najavo, že Patrícia bude navždy v jeho srdci. „Kto v srdci žije, neumiera,” píše sa v smútočnom oznámení.

(Zdroj: Instagram )