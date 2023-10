Babiš využil Janečkovej smrť (†25): Toto je za hranou slušnosti!

(Zdroj: Instagram )

Patrícia Janečková si vo februári myslela, že boj s rakovinou vyhrala. Bohužiaľ, choroba sa vrátila a mladá umelkyňa jej podľahla.

Rakovina a stav zdravotníctva boli aktuálne jednou z tém Andreja Babiša, ktorý vo svojom prejave skritizoval českú vládu. „V Európe sme vám vyjednali 55 miliárd pre české zdravotníctvo. 15 miliárd bolo na národný boj proti rakovine. Ľudia stále umierajú na rakovinu. Aj tá mladá speváčka. Áno, bohužiaľ, mladí ľudia. Stále niečo. Každý deň nejaká rakovina. A mali ste 15 miliárd na boj proti rakovine,” vyhlásil politik tento týždeň.

Bývalý český premiér Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Pri zmienke o mladej speváčke bolo každému jasné, že hovorí o Patrícii. Keď sa táto informácia dostala k vdovcovi Vlastimilovi Burdovi a speváčkinej manažérke, rozhodli sa nezostať ticho.

„Týmto oficiálnym vyjadrením chcem menom manžela Václava Burdu a menom svojím ako manažérky a blízkej priateľky Burdových poďakovať všetkým ošetrujúcim lekárom pani Patrície Burda Janečkovej. Naše zdravotníctvo ej na vysokej úrovni, ale bohužiaľ, v niektorých prípadoch je i medicína bezmocná,” uviedla na Facebooku Jana Švábová.

„Týmto žiadam všetku verejnosť a politickú scénu, aby nezneužívali meno Patrície Burda Janečkovej a nespomínali túto mladú nádejnú speváčku v spojitosti so zlyhaním nášho zdravotníctva a lekárov, lebo sa to nezakladá na pravde. Použitie jeho mena v tejto súvislosti je neetické a patrí to za hranu ľudskej slušnosti!!!” vyhlásila po dohode s vdovcom manažérka.

(Zdroj: Instagram VB)

„Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí bojovali za zaáchranu Patrície a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali an jej liečbe. Bohužiaľ, osud to chcel inak,” ukončila oficiálne vyhlásenie.