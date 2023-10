KRUTÁ pravda o SMRTI Patrície Janečkovej (†25): Vedela, že je zle!

Patrícia Janečková (Zdroj: Instagram PJ)

V januári 2022 sa Patrícia Janečková dozvedela, že má rakovinu prsníka. Následne sa v auguste podrobila mastektómii. No vo februári 2023 potešila všetkých fanúšikov dobrými správami. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená,” informovala na sieti Instagram, kde sa priebežne podelila o mnohé okamihy svojej liečby.

(Zdroj: Instagram PJ)

Bohužiaľ, v nedeľu Patrícia zomrela. Jej smrť bola neuveriteľným šokom pre celú verejnosť. O tom, že sa opäť necíti dobre, totiž mladá umelkyňa zatiaľ fanúšikov neinformovala. Okrem najbližších to vedel zrejme len úzky divadelný kruh.

Janečková sa totiž pripravovala na novú úlohu. „Náš muzikálový súbor s ňou mal veľa plánov – a ona s nami. Veľa skvelých úloh mala za sebou a ďalšie sme plánovali. Jedna z nich bola dokonca pevne zakotvená v dramaturgickom pláne a vstupenky boli už v predaji,” prezradila šéfka muzikálového súboru Národního divadla Moravskoslezského Gabriela Petráková.

Nová rola bola dokonca písaná priamo pre slovenskú umelkyňu a pôvodne sa nepočítalo so žiadnou alternáciou. „Nejaký čas sa zdalo, že svoj boj vyhráva. Ukázalo sa však, že pravý opak je pravdou. Chuť do života i do práce jej na istý čas nevzalo ani vedomie, že v tomto boji nemá šancu zvíťaziť,” priznala krutú pravdu Petráková.

(Zdroj: Instagram PJ)

Patrícia teda o svojom zhoršenom stave vedela. „Sama prišla s myšlienkou nutnej alternácie v hre Interview, ktorú jej autori písali takpovediac na telo,” uviedla šéfka súboru. Samozrejme, nikto nečakal, že choroba bude postupovať tak rýchlo. „To, že sa plánovanej premiéry nedočká, netušila ešte v lete ani ona sama, ani my,” uviedla so smútkom Petráková.

Premiéra muzikálu je naplánovaná na 29. novembra. „Pochopiteľne si ju na javisku budeme predstavovať, a preto považujeme za samozrejmé, že túto inscenáciu venujeme jej pamiatke. To je len slabá náplasť na bolesť, ktorú nad jej odchodom všetci cítime,” uzavrela šéfka muzikálovej sekcie divadla.

Eva Burešová pred pár týždňami zaskakovala za Patríciu Janečkovú na koncerte. (Zdroj: Instagram EBS)