Bolestivé REAKCIE na smrť Patrície Janečkovej (†25): Smúti Habera aj Adela... Bola ANJELOM už na zemi!

Smrť mladučkej speváčky zasiahla mnohé známe osobnosti (Zdroj: Ján Zemiar)

Redakcii Topky.sk sa podarilo skontaktovať so slovenským osadenstvom poroty markizáckej šou Talentmania, ktorú Patrícia so svojím anjelským hlasom vyhrala v roku 2010 ako 12-ročné dievčatko.

Adela Vinczeová, moderátorka

„Práve mi písal Leoš Mareš túto správu. Od neho som sa to dozvedela. Spomínam si na ňu, ako na krehkú princeznú, ktorá vyhrala jednoznačne, čisto, bez tlaku, v akejsi výnimočnej dievčenskej nehe. Je mi to veľmi ľúto a neodkazujem jej nič. Verím, že je niekde tam, kde vie oveľa viac než my a mohla by ona odkazovať niečo nám. Ale na to tiež každý raz prídeme sami,” zverila sa nám.

Pavol Habera, spevák

„Spomínam si na ňu ako na veľmi milé a talentované dievča s obrovským talentom a darom, s nesmiernou chuťou žiť. Bola veľmi milá a slušná. Dievča, ktoré si to nezaslúžilo. Keď som to čítal, prvé, čo som si pomyslel, že už ma v živote nemôže nič zaskočiť a posledné dni ani prekvapiť. Preto si musíme vážiť každý jeden deň a čas strávený s rodinou,” vyjadril sa.

Nielen porotcovia niekdajšej šou spomínajú na Patríciu s láskou. Jej smrť zasiahla aj mnohé známe slovenské i české celebrity. Takto im utkvela v pamäti!

