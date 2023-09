PROBLÉMY pred veľkolepou šou Rytmusa: Hrozilo, že koncert ani NEBUDE!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

PRAHA - Uplynulá sobota sa zapíše do histórie skupiny Kontrafakt. Patrik Rytmus Vrbovský, Michal Ego Straka a Ondrej Anys Beňačka sa postavili pred vypredanú O2 arénu a odpálili to na pódiu naplno so svojimi hitmi. Avšak, tesne pred koncertom nastali isté problémy, pre ktoré celá táto udalosť ani nemusela byť!

Rytmusova veľká šou sa skoro neuskutočnila! Toto je dôvod! (Zdroj: Maarty von B)

Rapová skupina Kontrafakt má za sebou doposiaľ najväčší koncert. 20-tisíc fanúšikov sa zišlo na jednom mieste, aby podporili svojich obľúbených interpretov a vypočuli si legendárne hity z ich repertoáru. Patrik Rytmus Vrbovský čakal, kedy na niečo takéto veľkolepé príde ten správny moment.

V minulosti už zorganizoval jeden koncert s orchestrom, ktorý dopadol úspešne, len prišiel lockdown, a tak v tom nemohol pokračovať... „Všetko muselo mať nejakú... nechcem povedať, že postupnosť, ale počkal som si na správny moment. Vedel som, že už som tam na tej úrovni, že to môžem robiť,” priznal s tým, že si bol vedomý toho, že veľké udalosti si už môže dovoliť robiť.

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Pre Topky.sk sa tiež zveril, akým zážitkom bola pre neho spomínaná šou. „Fú, to sa nedá ani opísať slovami, ale je to taký svojím spôsobom môj šoubiznisový vrchol. Cítil som extrémnu vďačnosť. Cítil som pravdu, cítil som posun. Cítil som nejakú inováciu. No a to sa nedá opísať slovami fakt, to je tam tak strašne veľa vecí, lebo všetci mi dajú za pravdu, že sen každého interpreta je mať raz svetový koncert, alebo koncert na svetovej úrovni. Na štadióne alebo v Aréne, kde je 20 000 ľudí,“ opísal.

Avšak, ani v tomto prípade nešlo všetko "hladko". Tesne pred vystúpením nastali isté komplikácie, pre ktoré hrozilo, že koncert ani nebude! „Tam sa obliali nejaké veci, že keby sa to oblialo úplne, tak akože hrozilo, že koncert ani nebude. Ale to je úplne bežné podľa mňa, kde je veľa ľudí, velikánsky projekt, tak tam stačí, že jeden pochybí a už sa to začne rúcať,“ prezradil. To, ako celý večer hodnotí, sa dozviete v rozhovore vyššie.