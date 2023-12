Rytmusovo PRIZNANIE po 12 rokoch: S porotcovaním v SuperStar chcel SKONČIŤ... TOTO je dôvod!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

Raper Patrik Rytmus Vrbovský v roku 2011 zažíval nespočetné množstvo hejtu na svoju osobu. V tom čase prijal ponuku robiť porotcu v speváckej šou Česko Slovensko má SuperStar. A veruže, nebolo to pre neho také ružové, ako by sa mohlo zdať. V podcaste Oskiho Baramiho s názvom SNAMI priznal, ako sa v tej dobe cítil a čo prežíval.

„Ježis, keď to vidím, tak sa nenávidím. Mentálne som teraz niekde inde a keď sa pozerám na seba, že keby som mal toľko rokov v tej dobe, ako teraz, tak si poviem, že tebe pekne j*be, kamoško," začal v úvode so smiechom. „Ja som nepatril do televízneho šoubiznisu. Prišiel som tam a išiel som si rolu Rytmusa a videl som, že oni to prekukli a naschvál mi robili zle, a to ma doj*balo," pokračoval.

„Ja kebyže som režisér a vidím, že si nejaký, tak presne viem, čo mám urobiť, aby vznikol konflikt. Ale ja to chápem, ja som sa tak zadefinoval... Ja som to tam určite rozvíril tým, že traja povedali nejak a ja som bol úplne opačný," spomína. Veľakrát si hovoril, že kde sa to ocitol. Zamotal sa do svojej vlastnej "hry"...

„Ja som chcel odísť zo SuperStar," šokoval svojim priznaním. „Ja som si pozrel zmluvu a tam bolo, že za jeden diel, keď neprídeš, tak máš pokutu, ktorá pre mňa nebola až tak veľká, bola v pár tisíc euro. Ja som zaj*bal, tuším, že 4 alebo 5 dielov predtým, že sa postavím a odídem a ma prehovárali. Nezvládal som to vtedy," prezradil.

Rytmus a Michal Šeps si ostro vymieňali názory.

Spôsobené to bolo vraj hlavne jeho kolegami z poroty. V tom čase za pultíkom spoločne s ním sedeli Gabriela Osvaldová, Helena Zeťová a Pavol Habera. Vo vysielaní sa tvárili, že ho za jeho vyjadrenia odsudzujú a v backstage to bolo presne naopak. Za porotcovanie dostal vtedy honorár 100 tisíc eur.