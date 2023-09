Markizácka hviezdička ZMENILA imidž: Z dlhovlasej blondíny… Wau, tak toto áno!

(Zdroj: Instagram D.K.)

Len nedávno sme na Topkách informovali o tom, že sexi influencerka konečne našla lásku a pochválila sa novým partnerom. A po jeho boku Dagmar doslova žiari. Veď, čo si budeme hovoriť - To, že je žena skutočne šťastná a spokojná, sa odzrkadľuje aj na jej výzore. No a hoci bola bývalá farmárka sexi aj predtým, to, ako vyzerá teraz, vás rozhodne dostane.

Markízácka hviezdička rada experimentuje s účesmi a so svojimi vlasmi si už nechala urobiť takmer všetko - diváci ju videli krátkovlasú a blond, neskôr nosila dlhé kučery či boxerské afro copy. Teraz sa však rozhodla pre oveľa prirodzenejší imidž. Zverila sa do rúk profesionálom, no a jej nový look vás absolútne ohúri.

"Dagy" sa zbavila blond farby, nechala sa ostrihať a... Z atraktívnej plavovlásky sa stala nádherná bruneta. Diváci Farmy by ju možno na prvý pohľad ani nespoznali, ale... Wau! Aha, ako jej to sekne!

(Zdroj: Instagram D.K.)

(Zdroj: Instagram D.K.)