Šokujúce slová Jasminy Alagič: Tehotná NIE JE… Bolo by to NEZODPOVEDNÉ!

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pred časom sa začali šíriť informácie o tom, že Jasmina Alagič (34) by mala byť v druhom stave. V našom rozhovore priznala, že to tak nie je a ak by teraz aj otehotnela, bolo by to od nej nezodpovedné!

Priznanie Jasminy Alagič: Takto to je s mojím tehotenstvom! (Zdroj: Maarty)

Rytmus a Jasmina sa dali dokopy ešte v roku 2018. Ich láska vzplanula naozaj rýchlo. O rok na to sa totiž vzali a moderátorka priviedla na svet ich synčeka Sanela. Momentálne si užívajú spoločný život a je viac než jasné, že sa našli. A preto sa naskytá otázka, či k ich synčekovi nepribudne aj ďalší súrodenec.

Pošepkávalo sa aj, že by Jasmina mohla byť už v druhom stave, no to okamžite vyvrátila. A v našom rozhovore priznala, že v najbližšom období ďalšie dieťatko vôbec neplánujú. Bolo by to vraj z jej strany veľmi nezodpovedné!

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

„Nie som tehotná. A ja sa stále pýtam, že ozaj mám také veľké spodné brucho? Ja musím prisahám bohu na ňom viacej cvičiť, lebo ja absolútne nerozumiem, že z čoho vlastne tieto fámy idú," vyjadrila sa.

„Ani nie sme v štádiu, kedy by sme sa pokúšali o bábätko, pretože toto naše šťastie je tak naplnené. Ak by som teraz otehotnela, bolo by to odo mňa dosť nezodpovedné voči rozbehnutým veciam, ktoré mám, takže momentálne to ani nie je v pláne. Nepracujeme vyslovene na bábätku," dodala.

(Zdroj: Jan Zemiar)

„Ak sa vám to zdá, tak som sa len vyžrala," zavtipkovala na záver. V našom rozhovore sa s nami taktiež podelila aj o o to, ako bude vyzerať najnovší ročník talentovej šou Česko Slovensko má talent, to sa však už dozviete vyššie.