NEZABUDNUTEĽNÝ člen Elánu: Pre toto Vašo (†68) skupinu kedysi OPUSTIL!

Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl (Zdroj: PR)

Práve vďaka Vašovi Patejdlovi kedysi skupina Elán vôbec vznikla. Ako 14-ročný oslovil Joža Ráža a ich cieľom bola kapela, ktorá bude najslávnejšia na svete.

(Zdroj: PR)

Po viac ako 15 rokoch však zo skupiny zrazu odišiel. „My sme nemali medzi sebou žiadny problém, ja som nemal žiadne ambície, že chcem ísť sám robiť. Jednoducho to na mňa prišlo. Ja som si vtedy hovoril, že je toho veľa, nestíham to, rodina trpela, mňa to už ani nebavilo tak, to cestovanie a všetko možné,” vysvetlil v markizáckom Reflexe jeden z dôvodov.

A vzápätí s úsmevom pridal aj ďalší. „Ale keď sa teraz nad tým zamyslím, možno to bolo práve to, že som pochopil, že sa nikdy tou najslávnejšou kapelou na svete nestaneme,” vyhlásil. Popularita Elánu na Slovensku a v Česku pritom bola nesmierna.

Vašo sa potom venoval sólovej kariére, tvoril hudbu pre iných spevákov a bol úspešný aj v muzikálovej tvorbe. Hoci sa mu darilo aj osamote, nakoniec jeho kroky opäť smerovali ku kapele Elán, s ktorou mal aj na tento rok naplánované veľké aktivity.