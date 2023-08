Známa markizáčka je TEHOTNÁ: Po problémoch žiari šťastím… Ukázala BRUŠKO!

(Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Pred pár mesiacmi zmizla zo sociálnych sietí a potom svetu oznámila krásnu novinku. Reč je o Katke Pohančaníkovej z Farmy 12, ktorá sa v máji so svojimi sledovateľmi podelila o radostnú správu - čaká bábätko. Práve to bolo dôvodom, prečo sa z hľadáčiku verejnosti stiahla. Všetko totiž neprebiehalo práve ideálne...

Začiatok tehotenstva Katka neprežívala úplne v pohode. Práve naopak. „Musím vám povedať, že som teda neprežívala to najšťastnejšie obdobie, ktoré má údajne žena prežívať. To som si vždy hovorila, že keď raz budem tehotná, neprestanem cvičiť, chodiť na túry a podobne. No naše bábätko sa zrejme rozhodlo, že nechce, aby som bola taká aktívna,“ posťažovala sa pred pár mesiacmi.

(Zdroj: TV MARKÍZA)

Odvtedy už ale ubehlo pomerne dlhé obdobie a z Katky sa za krátky čas stane mamička. A je jasné, že jej stav sa výrazne zlepšil. Na Instagram totiž pridala niekoľko záberov, kde vidno, že bábätko v brušku rastie ako z vody a čochvíľa sa vypýta na svet. Katke tehotenstvo mimoriadne pristane a z toho, ako žiari, je zrejmé, že to najhoršie je už za ňou. Pozrite sa, to je krásna tehuľka!