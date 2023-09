Mokráňová doplatila na víkend v Prahe: Bolo to príšerné!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

ŽILINA - Lucia Mokráňová patrila k tým, čo si cez víkend vychutnávali koncert Kontrafaktu v Prahe. Na tento krátky pobyt u našich českých bratov ale doplatila, a to poriadne bolestivo!

Lucia Mokráňová sa zviditeľnila na markizáckej Farme a odvtedy pôsobí ako trénerka a influencerka. Pre svojich fanúšikov neustále nakrúca videá s cvičeniami a počas dňa vybavuje rôzne pracovné veci.

Včera však musela všetky stretnutia odrieknuť. „Noc bola pre mňa katastrofálna, dnes som musela všetko zrušiť, pretože v noci mi vôbec nebolo dobre,” prezradila svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Ešte cez víkend si pritom užívala pobyt v Prahe a koncert kapely Kontrafakt. Urobila však veľkú chybu! „Neviem, čo som si myslela, keďže som chodila po Prahe v šľapkách...“ povzdychla si.

Na bosé nohy doplatila zápalom. „Moje močové cesty sa opäť ozvali. Tri roky som s tým nemala problém, ale teraz, keď prechladnem alebo ma len ofúkne, tak sa mi to zase vracia. Bolo to príšerné. Dlho, dlho som s tým nemala problém a teraz ma len ofúkne a fakt je to strašne bolestivé,” uviedla Lucia, ktorá sa hneď začala liečiť.

A okrem liečby antibiotikami už dodržiava aj staré zlaté pravidlo o vhodnom oblečení. „Už som ale naobliekaná, ponožky, všetko mám,” uistila svojich fanúšikov.

