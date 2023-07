Najkrajší pár z markizáckej Svadby na NEPOZNANIE: On OSTRIHANÝ a ona... Peroxidová dlhovláska!

(Zdroj: TV Markíza)

Karin a Dušan sa v tretej sérii markizáckej Svadby predstavili ako prvý pár. A divákov okamžie očarili. Počas nasledujúcich epizód sa zdalo, že táto dvojica sympatických mladých ľudí sa k sebe nehodí len po fyzickej stránke, ale že si sadli aj ako osobnosti. Síce medzi sebou mali jednu či dve menšie šarvátky, tie si ale veľmi rýchlo vyvetlili a ďalej klapali ako hodinky.

Preto v závere šou diváci neočakávali nič iné, ako to že, si počas definitívneho rozhodnutia pred odborníkmi Karin a Dušan potvrdia svoje prvé "áno" a vzťahu dajú šancu aj v realite. Tak sa aj stalo, lenže krátko po skončení nakrúcania prišiel rozchod. Ten odôvodnili rozdielnym životným štýlom a prioritami, no a každý z nich sa vydal svojou cestou.

Dušan sa z hľadáčiku širšej verejnosti akosi vytratil. Zjavne má stále ambície príležitostne sa venovať modelingu, no to, čo ho absolútne definuje, je šport. Okrem toho, že hrá americký futbal, zabrdol aj do kulturistiky a svoje telo poriadne vymakal. Mimo toho už pred časom zhodil aj dlhé vlasy, no a celkovo vyzerá akosi mužnejšie, než ako sme ho poznali na televíznych obrazovkách.

Čo sa týka Karin, tá taktiež prešla výraznou fyzickou zmenou. Z mladej pôvabnej brunetky sa stala poriadna sexica. Karin si nechala svoju hrivu odfarbiť, no a teraz je z nej dlhovlasá sexica, ktorá často a rada provokuje zábermi z dovolenky či v odvážnych outfitoch. Aha, ako teraz vyzerá!

