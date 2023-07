Andrej Bičan otvorene o konci v RTVS: Majú so mnou OSOBNÝ problém... Drsné slová o vedení televízie!

(Zdroj: Maarty)

Televízna stálica najprv nedala najavo, že by za jeho koncom v RTVS boli akékoľvek problémy osobného charakteru a vyzeralo to tak, že s vedením televízie sa rozlúčili v mieri. RTVS potom osvedčený formát 5 proti 5 nahradila reláciou Traf to. Do novej šou, ktorú mal pod taktovkou Juraj Šoko Tabaček, vkladali veľké nádeje. Na obraze sa ale dlho neohriala a po pol roku dostala stopku.

Traf to sa nestretlo s diváckym záujmom a premiérové epizódy sa nedočkali vytúženého úspechu. Ich sledovanosť sa pohybovala približne v rovnakých číslach, ako reprízové časti 5 proti 5, miestami dokonca aj nižšie. A hoci by si človek pomyslel, že vedenie televízie začne konať a šou 5 proti 5 vráti obrazovky alebo pripravia nový projekt s obľúbeným a ostrieľaným Bičanom, ktorého diváci milovali, nestalo sa tak.

Andrej Bičan pred pár dňami zavítal do našej redakcie a vôbec prvýkrát otvorene a bez servítky pre ústami prehovoril o svojom konci v RTVS. Z jeho slov bolo cítiť, že to, ako sa k nemu televízia postavila, ho zamrzelo.

Viac sa už ale dozviete v našom video rozhovore, kde sa moderátor vyjadril, že si myslí, že v televízii s ním majú osobný problém. Takisto okomentoval aj šou Traf to a jej moderátora Šoka, ktorého podľa Bičana nechali, aby sa trápil a reláciu vraj mali stiahnuť oveľa skôr. Všetky tieto zaujímavé informácie a postrehy, ale aj ďalšie pikošky si môžete vypočuť v už zmienenom videu vyššie!

