Prvá transgender súťažiaca zo Svadby na prvý pohľad: Ukázala postavičku v SEXI BIELIZNI!

Ella Morgan (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Šou Svadba na prvý pohľad sa na Slovensku tešila obrovskému úspechu u divákov. Ktovie však, ako by prijali, keby sa v úlohe nevesty objavila trangender nevesta. Vo Veľkej Británii sa takto preslávila Ella Morgan (29), ktorá sa narodila ako muž. Pri pohľade na jej postavičku v sexi bielizni, by to však netipol nikto!

Za Ellou Morgan sa otočí mnoho mužov. Ide o krásnu blondínku so sexi postavou. Pravdou však je, že sa ako žena nenarodila. „Vypadala som úplne inak ako dnes. Moja mama porodila štyroch chlapcov. Troch bratov. A potom mňa,“ povedala v šou Svadba na prvý pohľad Morgan. „Keď som bola mladšia, mama sa ma opýtala, či som gay. Povedala som jej, že nie, že som žena. Opýtala sa ma, či chcem byť dievčaťom. Povedala som, že nie, pretože som dievča,“ odhalila svoje tajomstvo.

Jej manželom sa v šou stal Nathaniel Valentino, ktorý sa označuje ako pansexuál. To znamená, že sa do človeka zamiluje na základe povahy a je jedno, či ide o muža alebo ženu. Skutočná identita jeho nevesty mu preto neprekážala, no vzťah napriek tomu nakoniec nevydržal a Ella sa do šou nedávno vrátila s iným mužom. No a ten musí byť so svojej novej partnerky namäkko.

Aktuálne sa totiž Ella objavila na halloweenskej párty len v sexi spodnej bielizni, v ktorej pripomínala anjelika svetoznámej značky. A pri pohľade na jej tip-top postavičku by rozhodne nikto netipoval, že ešte pred pár rokmi bola mužom. Veď posúďte sami!