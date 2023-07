NAJKRAJŠIA Slovenka sa vydala: FOTO Z mladej mamičky bola nádherná nevesta!

BRATISLAVA - Konečne sa dočkala! Víťazka Miss Slovensko 2012 ešte pred pár rokmi "drala" prehliadkové móla a patrila ku kráľovnám krásy, o ktoré bol v modelingu najväčší záujem. V roku 2021 však svoju profesiu zavesila na klinec - teda, aspoň na istý čas. Práve v tom roku totiž otehotnela a minulý rok v máji sa stala mamičkou rozkošného chlapčeka, ktorý dostal meno Jakubko. No a teraz...

Otcom Kristíninho synčeka je fešák Jakub, ktorým sa Kristína pochválila v máji 2020. Približne dva mesiace pred pôrodom svoju polovičku požiadal o ruku a ona mu povedala vytúžené áno. So svadbou ale museli počkať kvôli tehotenstvu a neskôr slovenskú krásku naplno zamestnávali materské povinnosti.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram KK

Aj pomedzi ne však spoločne s Jakubom stihli naplánovať svadbu. Kristína so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram už zopárkrát zdieľala zábery z výberu svadobných šiat, no o termíne verejne hovoriť nechcela. Keď sa však pred pár dňami pochválila zábermi z rozlúčky so slobodou, bolo jasné, že deň D sa nezadržateľne blíži.

A v piatok popoludní k tomu konečne prišlo. Kristína a Jakub svoju lásku spečatili aj oficiálne a svoju lásku oslávili vo vyhlásenej bratislavskej reštaurácii na nábreží Dunaja. Z fotografií a videí, ktoré doposiaľ zverejnili, je zrejmé, že to bola veľkolepá veselica za prítomnosti desiatok hostí, ktorí si spoločne s mladomanželmi užili nádherné prostredie, perfektnú zábavu aj elegantnú výzdobu.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram

Najkrajšou ozdobou celej slávnosti ale bola samotná nevesta. Svoje áno povedala v rozprávkových šatách s vyšívaným živôtikom a rafinovane odhaleným chrbtom, v ktorých vyzerala ako skutočná princezná. Mladomanželom k ich sobášu srdečne gratulujeme a na ceste spoločným životom im prajeme veľa lásky a vzájomného porozumenia.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram K.K.