Česká hviezdička ŠOKUJE: Má MEGA prsia, ale... Rokuje s lekármi, chce 2 LITRE SILIKÓNU!

PRAHA - O veľkých prsiach vraj snívala už ako šesťročná. A od 20 rokov si tento sen začala česká fitneska Zdeňka Černá plniť. Dnes má doslova obrie silikóny - v každom prsníku má implantát s objemom 1050 mililitrov. No aktuálne rieši možnosť, že by jej tam voperovali rovno dvojlitrové!

Zdeňka Černá sa závodne venovala body fitnes, potom sa zviditeľnila údajným románikom s Karlosom Vémolom, keď zverejňovala fotografie z jeho kúpeľne. Jej najvýraznejším poznávacím znamením sú obrie vnady.

„Čo sa týka pŕs, bolo to moje prianie už asi od šiestich rokov. Už ako malé dievča, aj keď som nevedela, že existujú implantáty, túžila som mať veľké prsia, keď vyrastiem. A pretože mi ich príroda nenadelila, splnila som si to, keď som mala 20. A potom som to už len zlepšovala a zlepšovala,” povedala pre Super.cz. „Myslím, že veľmi umelá nie som, snažím sa to držať v medziach normy,” vyhlásila blondínka s prezývkou Lulu začiatkom júna.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram Z.C.

A v týchto dňoch rovnaký server zverejnil Zdeňkinu túžbu po ešte väčších prednostiach. „Premýšľam, že by som si dala dvojitý objem. Mám najväčšiu veľkosť, ktorá je u nás dostupná, to je 1050 mililitrov, a chcela by som to zdvojnásobiť na 2000. Rokujem s lekármi. V Česku mi to nikto urobiť nechce, budem musieť ísť do zahraničia,” povedala Černá.

Zdravotných problémov sa nijako neobáva. Jedna z jej kamarátok vraj už taký objem má a žiadne ťažkosti nenastali.