SPACKANÁ plastika kontroverznej Češky: FOTO Plánuje TRETIU reoperáciu!

Zděňka Lulu Černá (Zdroj: Instagram Z.C.)

Zděňka Lulu Černá sa do povedomia širšej verejnosti dostala v spojitosti s Karlosom Vémolom. Je to práve ich románik, ktorý pred rokmi stál za rozchodom Lely Ceterovej so zápasníkom. Neskôr verejne priznávala, že má záujem o mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa, keď tvoril pár s Agátou Hanychovou. Kontroverzná Češka tak svojej povesti neostala nič dlžná.

Na svojom instagramovom profile zásobuje fanúšikov šteklivými fotografiami, na ktorých rada ukazuje svoje obrie silikóny. No teraz ich prekvapila úplne niečim iným. Priznala, že jej lekári spackali druhú plastickú operáciu nosa. „Potrebujem tretiu reoperáciu nosa, po spackanej,“ napísala.

Operáciu plánuje podstúpiť vrámci spolupráce s klinikou, ktorá by sa jej nos odvážila upraviť. S vylepšenia začala už pred rokmi. Najnovšie sa pochválila aj záberom, na ktorom bola ešte úplne prirodzená. Spomínanú snímku a jej "spackaný" nos nájdete v galérii vyššie.

(Zdroj: Instagram Z.C.)