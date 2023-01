Vémolovci opäť VYTOČILI verejnosť: Na svadobnej ceste sa pochválili… Nie je vám TRÁPNE?!

Karlos a Lela si aktuálne užívajú svadobnú cestu, ktorú sa rozhodli stráviť na exotickom ostrove Maurícius. Ich Instagramy teraz len tak pretekajú zábermi z luxusnej dovolenky, ktorú netrávia len relaxovaním, ale aj spoznávaním prírody a miestnych atrakcií.

Dvojica sa vybrala aj do parku so zvieratami, pričom o Karlosovi je známe, že exotické živočíchy má mimoriadne v obľube. A tak mu to nedalo a okrem žiráf či korytnačiek sa s Lelou odfotili aj pri levovi, ktorého sa dokonca dotýkali. Lenže sledovateľom celebritného páru neuniklo, že lev je akosi mimo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.V.

A vôbec sa im nepáči, že Vémolovci takéto "atrakcie" podporujú. „Vieš, že im museli dať sedatíva, aby ste sa s nimi mohli vyfotiť?” napísal Karlosovi rozhnevaný fanúšik. „Fotiť sa so sfetovaným levom? Gratulujem, veľký štýl,” hromžil v diskusii ďalší.

„Toto podporovať, len aby ste si mohli pridať super fotku a zbierať lajky... Že vám nie je trápne,” znie ďalší z mnohých komentárov od ľudí, pričom niektorí sú názoru, že dvojica takýmto spôsobom vlastne podporuje týranie a zneužívanie zvierat.