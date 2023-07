POTVRDENÉ! Svadba Mamby Dashy NEBUDE... Toto je TEN dôvod!

Mamba Dasha a Tony Porucha (Zdroj: TV Markíza)

Svadba Mamby Dashy nakoniec NEBUDE: Toto je dôvod! (Zdroj: Vlado Anjel)

Speváčka Dáša Šarközyová alias Mamba Dasha už dlhé roky tvorí pár s tanečníkom Tonym Poruchom. Spolu majú krásneho syna Manola. Ich vzťah neustále kvitne, a tak sa už pri ich dlhoročnej láske naskytá otázka svadby.

Do zväzku sú rozhodnutí ísť, len nevedia kedy! V roku 2018 sa zasnúbili, ale vtedy sa ešte neponáhľali. Chceli, aby ich synček vyrástol a bol pri krásnom momente s nimi. Odvtedy ale prešlo už 5 rokov a deň D stále nenastal! V čom je háčik?

Mamba Dasha a Tony Porucha (Zdroj: Ján Zemiar)

Vo februári sa Mamba ešte dušovala, že tento rok si určite povedia áno, aj keď dokončujú spoločné bývanie, na ktoré tiež potrebujú financie. „Ešte to neriešime konkrétne, že priestor a termín, ale malo by to byť tento rok, lebo budem musieť meniť doklady, aby som to nemusela riešiť na dvakrát. Svadbu sme chceli už minulý rok, ale nevyšlo to a už to nechcem odkladať,” povedala herečka a speváčka pre Topky.sk.

Tento rok chceli stihnúť aj výstavbu bazéna. „Ten bazén chcem tento rok určite, takže sa reálne smejeme, že je to svadba alebo bazén a vždy vyhráva tá praktická stránka,” vyjadrila sa Šarközyová. „Aj keď na druhej strane sú tu aj tie doklady... Takže necháme sa prekvapiť,” dodala v tom čase premýšľavo. A vyzerá to tak, že naozaj vyhrala tá praktická stránka, pretože svadba v najbližšom čase nebude!

„My určite plánujeme svadbu, len každý rok volíme niečo iné miesto tej svadby. Tento rok to bude asi bazén,“ potvrdila v najnovšom rozhovore pre Topky.sk. „My sme takí pragmatickí, ten bazén bude trošku využiteľnejší ako tá svadba. A potom, keď už nebudeme vedieť, kam máme dať peniaze, tak si urobíme svadbu. Ale nie, určite si tú svadbu urobíme, ale proste, je to veľa peňazí, tá svadba, to sa nezdá. A tak, človek ich vie aj trošku lepšie využiť. Akútne sa teraz potrebujeme trošku schladiť, takže to viac potrebujeme ako svadbu,“ prezradila dôvod.

Tony Porucha a Mamba Dasha (Zdroj: TV Markíza)

A samozrejme, ako každá žena, aj Mamba má isté predstavy o svojom výnimočnom dni. Svadbu plánovala najprv v Paríži, no potom sa to zmenilo. Aké miesto si nakoniec vybrala a kvôli čomu zrušila to predchádzajúce, sa už dozviete v rozhovore vyššie.