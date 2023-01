Úprimné PRIZNANIE slovenskej speváčky: VYŽRALA SOM SA... Všetko je mi malé!

Dáša Mamba Šarközyová sa aktuálne vrátila z dovolenky, kde sa nijako neobmedzovala. Čo sa, samozrejme, podpísalo aj na jej váhe. „Dnes ráno som sa odvážila a krásne 4 dovolenkové kilečká navyše,” prezradila svojim fanúšikom v pondelok.

A netajila, že už na dovolenku odchádzala ťažšia, než je jej zvyčajná váha. „Pred dovolenkou tam bolo navyše ďalších 5,” uviedla úprimne. A aj toto bol dôvod, prečo si na pláži nerobila fotografie celej postavy. „Nalejme si čistého vína, takúto postavu som mala naposledy koncom 7. mesiaca. Toto naozaj nie je v poriadku,” reagovala po tom, čo si síce s vďačnosťou prečítala pozitívne správy od fanúšikov, no nemieni pred realitou zatvárať oči.

Galéria fotiek (3) Dáša Mamba Šarközyová s partnerom Tonym Poruchom

Zdroj: Ján Zemiar

„Skoro všetko okrem voľných šiat, mikín a teplákov mi je malé,” prezradila Mamba. Doma by to nemusel byť až taký problém, no aktuálne účinkuje v muzikáli Bodyguard. „Už na poslednom predstavení pred dovolenkou sme väčšinu kostýmov zapli len tak-tak. Toto vie byť naozaj problém,” povzdychla si herečka.

Aktuálne sa teda musí začať zdravšie stravovať a trochu viac sa hýbať, aby sa na najbližšom predstavení vošla do svojho kostýmu.