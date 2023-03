NEZAMESTNANÁ sexbomba z Ruže pre nevestu čelí hejtu: Toto je dôvod, prečo NEMÁM PRÁCU!

Slováci sa konečne dočkali! Na obrazovkách televízie Markíza v piatok večer odštartovala šou Ruža pre nevestu. Sympatický fešák Tomáš Tarr mal priestor na to, aby dievčatá, ktoré prišli zabojovať o jeho srdce máličko spoznal, a tak sa následne rozhodol, ktoré vďaka prvotnému dojmu posunie do ďalšieho kola.

Po odvysielaní prvej časti ich ostalo už len 15. Zvyšné tri, a to Diana, Tina a Zuzka museli súťaž nadobro opustiť. Medzi Tomášovými favoritkami sa nachádzala aj sexbomba Marcela. Bolo vidieť, že ho zaujala už na prvý pohľad svojím výzorom. No, ale divákom udrelo do očí aj čosi iné. Presnejšie to, že pri je mene, ako pri jedinej zo súťažiacich, svietila nezamestnanosť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Marcela tak rozvírila debaty v komentároch pod mnohými príspevkami. „Nezamestnaná hľadá investora na ďalšie prerábky, dorábky, dopichy, nafuky a neviem čo ešte. Lebo z podpory nevychádza," znelo od jednej z komentujúcich. „Až na to, že ako nezamestnaná nevyzerá, či?" opýtal sa uštipačne ďalší. V podobnom tóne sa dá nájsť naozaj veľa komentárov.

A zrejme toto tmavovlásku nakoplo k tomu, aby uviedla veci na pravú mieru. Počas štúdia na vysokej škole nemohla pracovať, keďže jej náročné basketbalové tréningy zaberali naozaj dosť času. Netajila sa tým, že jej v tej dobe finančne pomáhali rodičia. Avšak po tom, ako doštudovala, sa musela postaviť na vlastné nohy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.D.

Osamostatnila sa a našla si robotu v kasíne. „Pracovala som v kasíne do dňa, kedy som odišla točiť projekt Ruža pre nevestu do Turecka,“ ozrejmila na začiatok. Lákalo ju totiž skúsiť niečo iné a nové a práve v tejto šou videla potenciál odísť zo stereotypu. „Pri mojom zamestnaní, kde som pracovala nočné a denné 12 hodinovky, nebolo možné odísť na týždne do zahraničia. A vlastne moja výpoveď sa vykryštalizovala tak nejak sama z viacerých dôvodov,“ pokračovala.

Rozhodla sa, teda, že keď je v skutočnosti nezamestnaná, tak nechce, aby sa jej v šou pod hlavičkou jej mena ukazovalo, že pracuje v kasíne.„Áno počas natáčania šou som bola nezamestnaná a určite nenávidím klamstvá. Nechcela som, aby mi televízia Markíza písala niekde, že pracujem stále v kasíne. Aj keď som vedela, že ma ľudia hneď odsúdia,“ uzavrela.