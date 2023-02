Rádio Viva obnovilo legendárny K-FUN: V hlavnej úlohe SEX a VAGÍNY... Červenať sa budú aj CELEBRITY!

K-Fun na Slovensku nemá obdobu, niet sa preto čo diviť, že ľudia naň dodnes nezabudli. „Nie je deň, že by si na to niekto nespomenul. Každý deň stretnem niekoho, kto sa pýta: Ty nie si z toho Kefanu? A škoda, prečo už nevysielate, čo sa stalo... Nebolo dňa, kedy by mi to niekto nepripomenul. Tá relácia bola taká, že buď nás veľmi milovali alebo veľmi nenávideli,” zaspomínal si v rádiu Alexander Štrba.

Spoločne s Máriom mali v štúdiu desiatky známych hostí, ktorí sa pri šteklivých témach poriadne zapotili. Docent Hormón a Inžinier Vagimír totiž nemajú problém pýtať sa aj na tie absolútne najpikantnejšie témy. S jednou podmienkou, ktorá bude platiť aj teraz. „Hostí sme dopredu upozorňovali, aby nenadávali. Dokonca sme mali taký slovník, ako nahradiť nadávky inými výrazmi. Mali sme také výrazy, že "mastiguľka" alebo "vreckový gulečník",” smejú sa moderátori, ktorí sa do éteru vrátia už dnes 15. 2. po 22. hodine.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Rádio Viva

Prezradili, že K-Fun prejde zopár menšími zmenami. „Chceme to robiť trošku inakšie. Trošku taký modernejší šat. Osvetu sme robili už vtedy, mali sme odborníkov hostí. Toho sa budeme držať aj teraz, ale už odborníkov na slovo vzatých. Teraz príde gynekológ Mário Lužinský, ktorý je veľmi známy v Bratislave. Odrodil viac ako 1000 detí. Prvou témou bude, ako prísť o poctivosť, panenstvo... Ale odborne,” dodávajú.

No a keďže sme spomínali aj celebritných hostí, do prvej relácie pozvali jednu z našich najkrajších herečiek. „Budeme mať aj hostku. To bude krásna herečka Karin Haydu. Nevie síce ešte, do čoho ide, ale... Ale nie, teší sa na to. Ale ona aj Mário majú dcéry, no a budeme sa rozprávať o tom, ako im to vysvetľovali,” navnadil poslucháčov Alexander Štrba.

Ak sa aj vy neviete dočkať opätovného štartu relácie K-Fun, nalaďte si rádio Viva už dnes o 22:00!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Rádio Viva

Živé vysielanie Rádia VIVA