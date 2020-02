Markizáčka Kövešová opísala chvíle hrôzy: Plač od bolesti, zožieralo jej to orgány a... Nevedeli, či prežijem!

Kristínu sme stretli na jej talkshow Profil zločinu, ktorá sa tentokrát niesla v znamení témy život za mrežami. Pozvanie od temperamentnej tmavovlásky prijal aj herec Dušan Cinkota, ktorý si kvôli drogovej minulosti musel posedieť 6 rokov za mrežami. Ako hosť bol pre moderátorku jasnou voľbou. Ako nám prezradila, zaujalo ju, že "Cinky" sa rozhodol celú nepríjemnú skúsenosť zúročiť a venovať sa prevencii.

povedala nám s tým, že by si Dušana v žiadnom prípade nedovolila za jeho činy súdiť, pretože na to nikto nemá právo.

Kristínin relax v exotike sa zmenil na boj o život. Reportérka sa otrávila jedovatým ovocím Zdroj: Instagram K.K.

Keďže Kristína sa v poslednom čase v spoločnosti kvôli vážnym zdravotným problémom veľmi neobjavovala, spýtali sme sa aj na to, ako sa dnes má. Prezradila nám, že do dnešného dňa sa musí z otravy liečiť. „Keď som prišla do nemocnice, v momente ma hospitalizovali, dali mi viacero infúzií, viem, že o štvrtej ráno mi začali dávať morfium. Ide o to, že to sú šialené bolesti,“ povedala nám brunetka, ktorá priznala, že kvôli mučivým bolestiam dokonca plakala, hoci toho vraj bežne naozaj znesie veľa.

„Ono je to v princípe ako žieravina, že ti to zvnútra spaľuje orgány,“ povedala nám a opísala aj to, ako jej lekári v nemocnici oznámili, že sa nemusí dožiť rána. Ak vás zaujíma, ako k celému nešťastnému incidentu došlo a chcete sa dozvedieť viac o bojových podmienkach v nemocnici na ostrove, pozrite si náš videorozhovor vyššie, kde nám porozprávala aj o tom, aké ťažké bolo nájsť po návrate domov lekára a ako reagovala na slová, že jej hrozí smrť.