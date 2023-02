Jojkárska kráska PROVOKUJE Z VANE len v hriešne drahých lodičkách: Tá vie teda DRÁŽDIŤ!

Víťazka jojkárskej reality šou Hotela Paradise, Nela Slováková, vie, ako zaujať. Tentokrát namiesto provokačného outfitu siahla len po jednom luxusnom doplnku a išla v ňom do vane. Na sebe nemala už vôbec nič iné a ukázala, ako sa pekne po svojom chystá na plesovú sezónu, ktorá je v plnom prúde.

Cez víkend sa totižto blondínka odfotila ako leží vo vani len v luxusných topánkach z módneho domu Christian Louboutin, ktoré sa pohybujú v sume 750eur. Niet sa čomu čudovať, ak páni pri pohľade na tento záber popustili uzdu svojej fantázie a dámy len v tichosti závideli - čii už jej zvodným krivkám, alebo hriešne drahému kúsku z jej šatníka.

Pod šteklivú foto Nela pripísala: „Vypucovať topánky a ide sa na ples. Predsa nepôjdem v špinavých,“ poznamenala provokatívne pod fotkou, ako leží vo vani naplnenej vodou a penou do kúpeľa, kde jej vidno len zadnú časť tela a, samozrejme, trčiace ikonické lodičky s červenou podrážkou spomínanej značky.

Ttreba uznať, že Nela skrátka vie, ako dráždiť. Tohto pikantného počinu sa hneď chytili aj jej fanúšikovia. Ako to už býva zvykom, jedna skupina bola z jej nápadu a odvahy boli doslova unesená, no tí druhí by ju najradšej urážkami skopali pod čiernu zem. A čo vy, ku ktorým by ste sa pridali?