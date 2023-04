Jojkárska hviezdička po 5-ročnom vzťahu s hokejistom: DETI NEPOTREBUJEM!

Minulý rok v lete sa zdalo, že šťastné dni zamilovaného párika sa skončili. Nela totiž oznámila, že sa rozchádzajú. Nakoniec však evidentne zistili, že bez seba nemôžu byť, a tak čoskoro oslávia už päť rokov pokope.

A to je čas, kedy už mnohé dvojice rozmýšľajú nad svadbou a deťmi. Nie však Nela! „Nepotrebujem prsteň na to, aby som si potvrdila lásku, ani ho nechcem – nie je na to čas a ja si to chcem užiť,” vyjadrila sa k svadbe a pokračovala aj slovami o potomkoch: „Nepotrebujem deti – nie je na to čas a ja si ich chcem užiť.”

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram L.K.

Evidentne narážala na svoje podnikateľské aktivity a fakt, že sa obaja naplno venujú apartmánom, ktoré idú stavať v Chorvátsku. A tak teraz žijú v zhone a na nič iné nie je čas.

Zároveň je však blondínka presvedčená, že už našla toho pravého. „Myslela som si kedysi, že budem žena bohatého muža... A som žena bohatého muža. Toho najbohatšieho. Srdcom, mysľou, šikovnosťou, úrovňou, myslením, vyrovnanosťou, sebavedomím, životným prístupom a všetkým tým ďalším najpozitívnejším,” vymenovala Lukášove prednosti. „Sme bohatí, pretože máme seba a na všetko ostatné máme pred sebou celý život,” vyhlásila Slováková.