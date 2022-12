Najkrajší vianočný darček od Twiins: Oživili legendárny DETSKÝ hit... Ich HVIEZDIČKA vás dojme k slzám!

A to nie je všetko! Dievčatá k populárnej detskej pesničke nachystali aj videoklip, ktorý sa nakrúcal v priestoroch prekrásneho Ľadového dómu vo Vysokých Tatrách. Už len z toho je zrejmé, že príprava videoklipu bola poriadny zaberák – a to nielen pre speváčky, ale aj pre malé hviezdičky, teda detské tanečnice.

„Podmienky boli naozaj extrémne. Na Hrebienku v Ľadovom dóme bola teplota -9 stupňov. Bolo to celkom náročné. Keď sme tam boli už viac ako 10 – 15 minút vkuse, tú zimu bolo veľmi, veľmi cítiť. Chodili sme sa potom spolu s detičkami ohrievať do kaviarne. Dievčatá, tanečnice, to ale zvládli naozaj výborne,” prezradila pre Topky.sk nadšená Veronika Nízlová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív Twiins

Speváčky zároveň dodávajú, že sa veľmi tešia z reakcií. Ako sa dalo očakávať, pieseň Hviezdička je tak výnimočná a nezabudnuteľná, že pamätníkov dokáže dojať k slzám. „Reakcie sú úžasné. Píšu nám aj maminky, aj známi, aj cudzí ľudia, že sa im to veľmi páči, niektorí si aj od dojatia poplakali a vyšli im slzičky, pretože tá pieseň je naozaj emotívna. Páčia sa im aj naše hlasy a kostýmy. Na tej piesni vyrastali, tak je to pre nich taká nostalgia ako pre nás,” uviedli dievčatá, ktorých "remake" Hviezdičky si môžete pozrieť vo videu vyššie. No povedzte, nie je to prekrásne?