Lekár prehovoril o Bohdalovej (91) stave: Stále leží v nemocnici a... Nie je na tom dobre!

PRAHA – Herečku Jiřinu Bohdalovú stále trápia zdravotné problémy. Na konci novembra bola hospitalizovaná v nemocnici a vyzerá to tak, že tam pobudne ešte nejaký čas. Lekár totiž prehovoril o jej zdravotnom stave. Nevyzerá to dobre!

Jiřina Bohdalová hlási zhoršený zdravotný stav. Do nemocnice ju dostala obyčajná chrípka a bolesť chrbta. Z chrípky, ktorá ju v tom čase skolila, sa už síce vyliečila, ale bolesti chrbtice ju sprevádzajú dodnes. Zažíva ich už od konca novembra a lekári spočiatku netušili z čoho môžu prameniť. Teraz na to konečne už prišli! Herečke ani po ich najnovších správach však neodľahlo...

„Do toho mám bolesti chrbtice. Zrazu, ako keď po mne prejde nôž! Beriem na to lieky. Zatiaľ to ale príliš neustupuje. Čakám a modlím sa, aby sa to už zlepšilo. Trvá to už niekoľko dní, tak dúfam, že to bude čoskoro,“ vyjadrila nedávno herečka. No ani po viac ako dvoch týždňoch od hospitalizácie v nemocnici sa jej zdravotný stav nezlepšil.

Z nemocnice ju mali prepustiť už na začiatku decembra, ale vyzerá to tak, že na lôžku pobudne ešte dlhší čas. „Nie je na tom dobre, ale nemá kardiologickú diagnózu, to môžem prezradiť. Viac jej stav nemôžem komentovať, pretože nemám jej dovolenie,“ prezradil jej ošetrujúci lekár v rádiovom vysielaní.

Život jej síce nesťažujú problémy so srdcom, ale zlomený stavec chrbtice, z čoho pramenia jej veľké bolesti. V jej veku to už predstavuje isté riziko. Český portál Blesk sa tiež obrátil aj na herečku, ale tá sa ku svojmu stavu už vyjadrovať nechce. Bohdalová si zrejme naivne myslela, že decembrové predstavenia, ktoré mala naplánované, už odohrá v úplnom zdraví. Bohužiaľ, nie je to tak...