Titul GÝČOVÝ stromček storočia VYHRÁVA... Toto myslia Vémolovci VÁŽNE?!

Nie je žiadnym prekvapením, že sa vianočná atmosféra rozbieha už koncom novembra. Postarajú sa o to hlavne reklamy vysielané v televíziách, vianočné trhy v mestách či vysvietené ozdoby na uliciach. Už sme si na to akosi zvykli...

Niektoré celebritné rodinky sa tiež s vianočnou výzdobou každý rok celkom poponáhľajú. Kým mnohí ľudia zdobia vianočné stromčeky len deň pred Vianocami, iní ho majú vyzdobený už od začiatku decembra. Hrdo sa ním chvália na sociálnych sieťach, ba sa aj pretekajú, kto z nich bude mať tento rok krajšiu výzdobu.

Vémolovci, ako sme už zvyknutí, nič nenechali na náhodu a Lela sa už teraz hrdo pustila do ozdobovania so svojou dcérkou Lily. Tak, ako ste mohli predpokladať, ani tento rok u nich neuvidíte stromček s jemnými vkusnými ozdobami. Siahli totiž po tých najgýčovitejších! Zrejme by každého prekvapilo, ak by si zvolili minimalizmus...

Takýto stromček ste určite ešte nevideli! „Detský sen. Disney Tree. Náš tohtoročný vianočný stromček,“ znel popis k fotografii. Ich obrovskú obývačku im teda doplnil viac ako dvojmetrový umelý stromček plný plyšákov. Ale nie hocijakých! Vianočné gule nahradili postavičky z Disney rozprávok Mickey a Minnie.

Sama Lela na svoj Instagram napísala, že Vianoce sú o deťoch a zrejme aj kvôli nim zvolila tento typ výzdoby. Taktiež potvrdila, že sviatky budú tráviť v kruhu milovanej rodiny spolu s ďalšími deťmi Vémolu.