Udanie a RAZIA: U Vémolu zasahovala POLÍCIA!

Český bojovník Karlos Vémola je známy svojou záľubou v exotických zvieratách. Doma chová napríklad levice, či krokodíly. A práve tieto zvery boli predmetom razie, ktorá sa u neho vykonala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KV

„Môžem potvrdiť, že sa colníci v týchto miestach naozaj nachádzali a prebiehali tam úkony trestného konania. Ďalšie podrobnosti vám ale uviesť nemôžem,” povedala pre Blesk hovorkyňa colnej správy Martina Kaňková. Podľa českého denníka prebiehali zásahy na viacerých miestach.

Karlos tiež kontrolu potvrdil, no vylučuje, že by bol súčasťou nejakého nelegálneho obchodu so zvieratami. „Áno, môžem potvrdiť, že u mňa colná správa bola. Na základe udania. Šlo o vyšetrovanie všetkých zvierat, to znamená papiere k nim, povolenia a tak ďalej. Všetko som predložil. Žiadne obvinenie proti mne alebo trestné stíhanie za tým nebolo. Boli prešetriť moje papiere ku krokodílom, levom...” vyhlásil zápasník.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KV

Ako Karlos dodal, je veľký milovník zvierat a urobil si dokonca aj kurz chovateľa, ktorý má podľa neho v Česku len zopár desiatok ľudí. Ku všetkým šelmám má údajne povolenia a ich výbehy sú tiež riadne schválené. „Ľudia sú zlí a samozrejme vyhlasujú klamstvá, polopravdy a nepravdy. Nahlasujú rôzne veci, ktoré polícia samozrejme musí prešetriť. Ja im to nemám za zlé, nech to prešetria a zistia pravdu, aký som veľký milovník zvierat.” uviedol Vémola.

Podľa neho išlo o premyslený ťah pred zápasom, ktorý sa nakoniec ale zo zdravotných dôvodov 30. decembra aj tak neuskutoční.