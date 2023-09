Známa Slovenka vytasila PRSIA, schytala HEJT: Slováci a Česi sú zakomplexovaní a závistliví!

Lela Vémola (Zdroj: Instagram LC)

Lela Ceterová sa preslávila ako playmate a ani po svadbe so zápasníkom Karlosom Vémolom nezmenila štýl svojej prezentácie. Rada sa ukáže v sexi oblečení a zvodných polohách.

Počas aktuálnej dovolenky si obliekla naozaj odvážne plavky a fanúšikom sa nimi pochválila prostredníctvom fotky. Lenže zosypalo sa na ňu množstvo negatívnych komentárov. „Trochu súdnosti!” vyzývali blondínku ľudia, podľa ktorých to už trochu prehnala. Neštítili sa použiť ani výrazy ako "hnus" či "otrasné".

(Zdroj: Instagram LC)

Na Lelinu adresu sa zosypalo toľko hejtu, až sa rozhodla vypnúť komentáre a pridať k záberu nový popis. „Toto je môj instagram a nie smetisko, do ktorého ľudia budú hádzať svoje sračky, ktoré majú v hlave. Ja som taká, aká som a kvôli ľuďom sa meniť nebudem ani nechcem,” vyhlásila s tým, že komentujúcich s najhoršími príspevkami rovno zablokuje.

Ku "kauze plavky" sa potom vrátila aj v takzvanom príbehu, kde sa zamyslela nad tým, ako Slováci a Česi každého posudzujú a hodnotia: „Kamoška žije dlhé roky v zahraničí a nevie si vynachváliť mentalitu, vyspelosť ľudí a to, že nikto nič nerieši, čo má kto oblečené, kto čo má a nemá. Ľudia sa k sebe správajú slušne, s pokorou, nikto na nikoho neútočí. Len my Slováci a Česi musíme ukázať, akí sme zakomplexovaní, závistliví a stále negatívni. Že to ešte niekoho baví. Je to každého voľba, ako chce vyzerať a ako chce žiť. A preto ho máme súdiť? Preboha živého, toto je už normálne na hlavu. Kam speje tento náš slovenský a český národ?”

(Zdroj: Instagram LV)