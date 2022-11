Násilná SMRŤ: Českú miss BRUTÁLNE zmlátili aj s jej mamou... Tá zomrela!

PRAHA – Šokujúce priznanie českej missky otriaslo celou súťažou. V centre Prahy pri prechádzke bola brutálne napadnutá aj so svojou mamou. Tá následne zraneniam podľahla. Stalo sa tak len dva dni pred kastingom!

V Českej republike majú tiež dve súťaže krásy. Jednou z nich je Miss Česká republika a druhou je Česká Miss Essens, vysielaná na Prime. Práve do tej druhej sa tento rok prihlásila iba 19-ročná Vanessa Červová.

Je mladá, krásna a niet sa čo čudovať, že si jej mama želala, aby skúsila šťastie práve v tomto type súťaže. S jej pomocou sa Vanessa dostala bližšie do modelingového sveta a postavila sa pred českú porotu, aby odprezentovala samú seba.

Galéria fotiek (3) Vanessa Červová

Zdroj: Prima Show

Momentálne sa však v rodine vyrovnávajú s obrovskou stratou. Pred kastingom totiž jej milovaná mama umrela na následky násilného napadnutia...

„Volám sa Vanessa Červová, som z Prahy, mám devätnásť rokov, baletu sa venujem odmalička, už štrnásť rokov, najskôr v Prahe a potom v Nemecku. Zo zdravotných dôvodov som musela skončiť, ale vďaka mojej mamičke som sa dostala k modelingu,“ predstavila sa. Následne však ďalšou informáciou všetkých šokovala. „Bohužiaľ, moja maminka mi predvčerom zomrela. Prišla som, lebo viem, že to bolo jej veľké prianie, takže som to chcela skúsiť,” zverilo sa mladé dievča porote.

V tom okamihu k Vanesse pribehla bývalá Česká Miss Andrea Bezděková (28), ktorej pred časom zomrel otec. Červová príčinu maminej smrti nespomenula, no redakcii Super.cz sa to podarilo zistiť. „Boli sme s maminkou napadnuté v centre Prahy. Zmlátili nás. Bohužiaľ, maminka následne zraneniam podľahla,“ povedala pre tento web zronene.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram V.C.

Aj keď jej napadlo, že to v súťaži zabalí, rozhodla sa napokon pokračovať a splniť mamino posledné želanie. „Chvíľu som o tom premýšľala, hlavne kvôli bratovi a otcovi. Ale potom som si povedala, že to chcela moja mamka. A rozhodla som sa zostať, pretože by sa takáto príležitosť už nemusela opakovať,“ dodala na záver.