Ďurovčíkovo VYZNANIE vyvolalo šialenstvo: Veľkolepá premiéra... Nadšený bol Lehotský aj Peteraj!

BRATISLAVA - Najočakávanejšia divadelná udalosť tohto roka dosiahla svoj vrchol. Reč je o muzikáli VYZNANIE, ktoré sa počas víkendu dočkalo svojej dlho očakávanej premiéry. A bola skutočne veľkolepá! Predstavenie, vďaka ktorému si diváci zaspomínajú na ikonické hity Modusu, Prúdov a ikonickej Mariky Gombitovej vypredalo sálu do posledného miesta a... Pozvanie prísť si vychutnať dielo, ktoré majú na svedomí Janko Lehotský a Ján Ďurovčík, prijal dokonca aj Peter Pellegrini!

Bratislavská Iuventva počas víkendu praskala vo švíkoch. Dôvodom bola premiéra Vyznania, ktorá prilákala ako bežnú verejnosť, tak aj mnoho známych prominentov. Už len veľkolepo vyzdobená vstupná hala naznačovala, že pôjde o nezabudnuteľnú udalosť, na ktorú sa oplatilo čakať dlhé mesiace, odkedy Ďurovčík s Lehotským spustili šialene náročné kolá konkurzov, počas ktorých hľadali "novú Mariku".

A na záver sa ukázalo, prečo mali nielen na herečky, ale aj celé skúškové obdobie také veľké nároky. Práve pieseň Vyznanie sa totiž stala vrcholom predstavenia, ktoré vyvolalo obrovské emócie a zdvihlo na nohy celú dojatú sálu.

Len 23-ročná Lenka Fecková sa ujala svojej postavy Evy a spevákych čísel tak skvostne, že ju diváci odmenili standing ovation ešte predtým, ako dospievala posledný tón, po ktorom prišiel dlhý burácajúci potlesk. A rovnaké ovácie zožali aj ostatné čísla na piesne ako Úsmev, Dievčatá, Mená lodí stratených, Pozhasínané či Lúčenie.

Galéria fotiek (23) Zdroj: Vlado Anjel

Ďurovčík opäť ukázal, že je absolútnym majstrom svojho fachu a na premiéru vyskladal taký talentovaný ansábel, že už počas prestávky medzi dejstvami diváci búrlivo debatovali o tom, čo videli a počuli, pričom si z úžasných hercov nedokázali vybrať svojho favorita.

V premiérovej alternácii totiž v hlavnej úlohe zažiaril aj famózny Ján Slezák, o ktorom Ďurovčík hovorí, že by ho pokojne poslal rovno na Broadway, dokonalé výkony predviedli i Lenka Lera Rakárová, Roman Müller, Ester Handiaková či Kristína Vrecková, ktorú diváci vidia ako ďalšiu veľkú hviezdu slovenských muzikálov. No a nemôžno vynechať ani úžasných tanečníkov zo Slovenského divadla tanca, ktorí doviedli atmosféru jednotlivých čísel do úplnej dokonalosti.

Po veľkolepej klaňačke, kde na pódium vyšiel aj samotný Ďurovčík, Janko Lehotský, Kamil Peteraj či návrhár Fero Mikloško, ktorý mal na svedomí mnohé kostýmy, prišlo k after party. Tú nevynechal ani Peter Pellegriny či Erik Tomáš, dostavili aj sa aj herci, autori muzikálu a mnohé známe osobnosti.

My sme si počas večierku na oslavu tohto dychberúceho diela odchytili aj Janka Lehotského, ktorý priznal, že ho výsledok niekoľkomesačnej Ďurovčíkovej práce na Vyznaní dojal, no a na rozhovor sme oslovili aj samotného režiséra Jána Ďurovčíka a niekoľkých talentovaných hercov, ktorí na pódiu doslova nechali dušu.

Čo nám prezradili sa dozviete v našich video-rozhovoroch !

