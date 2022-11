Hana Vágnerová BEZ HANBY: Ukázala nielen sexi milenca, ale… Fú, to už mohla ísť HORE BEZ!

Hoci nie je najmladšia, ale bezpochyby má čo predviesť, a tak počas slávnostnej premiéry filmu s názvom Hranice lásky bez hanby ukázala chtiac či nechtiac aj svoj prsník. Reč je o českej herečke Hane Vágnerovej, ktorá tento rok zahviezdila v odvážnom filme od poľského režiséra Tomasza Wińskiho, kde doslova predviedla hotové sexuálne orgie.

Éterická Česka v novom filme šokuje: hotové sexuálne orgie!

Zdá sa, že sa do role natoľko vžila, že z nej neupustila ani na spomínanom uvedení filmu a zvodná kráska prišla aj so svojím o pár rokov mladším priateľom. No jej modrooký fešák Nicolas Escavi nebol jediný, čím sa plavovláska pochválila. Herečka si zvolila dosť odvážny priehľadný outfit, a tak pri fotení jej cez priesvitné šaty bolo vidno okrem nohavičiek aj nahý prsník. To už veru mohla doraziť rovno hore bez.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Každopádne sa za svoju postavu nemusí hanbiť a ani za jej herecký výkon, ktorý bol natoľko presvedčivý, že už pri uvedení na filmovom festivale v Karlových Varoch vyvolal pripravovaný počin veľký rozruch. Nesklamala ani tentokrát a prítomní tak bezpochyby mali čo obdivovať. A Hanine erotické fantázie si v slovenských kinách možete naplno vychutnávať už od budúceho týždňa.