DRÁMA sestier Twiins: Opuchnuté tvare, krky aj jazyky, dni na URGENTE… Príčinou bola TATO OBYČAJNÁ vec!

„Krásne ránko z urgentného príjmu! Opuchnutý jazyk a pery level 3000. Už mi tečie infuzka! Strašný pocit! Puchne mi jazyk, neviem rozprávať a zle sa mi prehĺta. Asi alergia na arašidové chrumky. Prvý raz som sa fakt bála o život. Opuch neustupoval. Strašný pocit, keď ti puchne hrdlo," napísala Daniela ešte začiatkom septembra, no jej stav sa našťastie zlepšil.

Po návrate z dovolenky na Cypre sa však situácia zopakovala a Danielu museli opäť ratovať záchranári. Keď sme ju po pár dňoch rekonvalescencie k celej veci oslovili, dozvedeli sme sa, že dovedna musela kvôli šialeným opuchom vyhľadať lekárov až štyrikrát. A silná alergická reakcia sa strach o život sa nevyhli ani Veronike.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram D.N.

„Bolo to strašné, naozaj sme sa báli o život. Len tak sa ráno či nadránom zobudiť s opuchnutým hrdlom, jazykom, nemohli sme prehĺtať. Cítili sme sa ako v hodine dvanástej, ten strach sa nedá popísať," vysvetliila nám Daniela, ktorá pre Topky.sk prezradila, že ona potrebovala pomoc záchranárov štyrikrát, jej sestra Veronika raz.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Dievčatám sa však konečne podarilo odhaliť príčinu. A chrumky ani žiadne jedlo za ich zdravotnými problémami neboli. „Zistili sme, že sa nám to deje vždy, keď sme prespali u rodičov. A potom mamina prišla na to, že vymenila aviváž - začala používať iný parfum na pranie bielizne. A pritom, že hypoalergénny, bio, eko a ktovie aký. Nemôžeme ovoňať ani tú fľašku," prezradila nám Daniela, ktorá môže opäť pokojne spávať bez starostí, že sa zobudí celá opuchnutá a namieri do nemocnice...

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram D.N.