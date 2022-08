Bruchala 8 rokov po odchode z Markízy: ZNECHUTENÝ zo Slovenska… Chce sa ODSŤAHOVAŤ!

Zmeny v živote sa dejú a sú prirodzené pre každého z nás. Hoci moderovanie nezavesil na klinec, z mediálneho sveta išiel do úzadia. Reč je o sympatickom vyštudovanom hercovi a moderátorovi Pavlovi Bruchalovi.

Aj keď Pavel už nie v takom povedomí verejnosti, ľudia ho registrujú a pamätajú si ho stále. „Aj teraz zhodou okolností som mal obed v nákupnom centre a proste to vidíš, že stále ťa tí ľudia vnímajú a poznajú a aby kuchár z vietnamského phočka, Vietnamec sa ma opýtal, či som Pavel Bruchala, že ma pozerával v telke, tak si hovorím – ježišmária,“ s úsmevom začal príjemný rozhovor pre Topky.sk bývalý moderátor televízie Markíza.

Po mentálnom a fyzickom vyčerpaní z médií sa však rozhodol, že začne viac spoznávať svet. „Ja už som niekoľko rokov, ako som pôsobil v Markíze, mal možnosť cestovať po svete, lebo mi to moje pracovné rozdelenie dovoľovalo, čiže som vedel na pár dní a aj týždeň odísť mimo Slovenska a to cestovanie ma tak chytilo, že osobne by som to každému odporúčal, aj keď nie každý má tú možnosť,“ prezradil Pavel, pre ktorého sa časom jeho cestovateľská vášeň stala aj zdrojom obživy.

Neskôr to prerástlo do takého štádia, že si z toho rozbehol vlastný biznis a zarába si tým, že cestuje s ľuďmi po dovolenkách. Ak by ste však čakali vylihovanie na pláži v luxusnom rezorte a klasického sprievodcu len po pamiatkach, ako to býva zvykom, tak to v žiadnom prípade. Modrooký svetobežník ponúka úplne iný druh cestovania, a to tzv. dobrodružné.

„Ja nie som chodiaca encyklopédia. Ľudia chcú zažívať zážitky so mnou, čiže to je zážitkové cestovanie,“ poznamenal Pavel, ktorý s klientmi spoznáva danú krajinu skôr cez jedlá, kultúru a istým spôsobom ich tak vychováva, vzdeláva a otvára im pomyselné hranice, búra obavy, strachy a ich nastavenia v hlave.