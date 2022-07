Známy sexsymbol Juraj Loj nechal ženu doma: ČISTO PÁNSKA JAZDA a… To bol zážitok!

VYSOKÉ TATRY - Idol mnohých žien, herec Juraj Loj (38), opustil na pár dní svoje dievčatá. Bez partnerky Zuzany Kanocz (42) a dcér Izabelly a Leily sa vybral na výlet. No nešiel tak celkom sám. Zobral zo sebou svojho jediného syna Lucasa. Na toto dobrodružstvo len tak ľahko nezabudne.

Občas je dobré vyvetrať si hlavu a sem-tam si užiť aj chvíle bez prítomnosti žien. A to si povedal aj známy slovenský herec Juraj Loj, ktorý vzal svojho jediného syna na výlet, no nie len tak hocijaký. Nebola to žiadna prechádzka po obchodnom centre, zmrzlina či kino.

Chalani sa totiž rozhodli, že pôjdu spolu zdolávať naše azda tie najkrajšie vrcholy hôr vo Vysokých Tatrách. Dokonca s malým Lucasom mali neuveriteľný zážitok, na ktorý budú ešte veľmi dlho spomínať.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram J.L.

Juraj pridal na svoj instagramový profil hneď niekoľko fotiek so svojím synom z tejto čisto pánskej jazdy plnej neľahkých prekážok. Nielenže niesli na chrbtoch sebou ťažký náklad ako dvaja skutoční horolezci, ale dokonca prespali v spacáku pod holým nebom v tmavej jaskyni. „Krásny horolezecký víkend vo Vysokých Tatrách s mojím milovaným synom,“ napísal herec pod svoj príspevok.

Galéria fotiek (8) Juraj Loj so synom

Zdroj: Instagram J.L.

Pre Juraja a jeho syna to bezpochyby musel byť neuveriteľný adrenalín a určite mali potom doma mamičke Zuzke čo rozprávať. Ako ich cesta vyzerala a zábery z jaskyne, kde spali, nájdete v galérii nižšie.