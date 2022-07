Na tieto narodeniny Sajfa (43) len tak nezabudne: BUM… Schytal to rovno do tváre!

BRATISLAVA - Známy slovenský moderátor a youtuber Matej Cifra (43) prezývaný Sajfa, včera oslávil narodeniny. Jeho kolegovia z rádia si pre neho pripravili špeciálne prekvapenie, ktoré si bude určite pamätať do konca života. Toto istotne nečakal.

Najkrajším dňom v roku pre mnohých je práve oslava narodenín. Zväčša ide o výnimočnú udalosť, na ktorú nechceme len tak zabudnúť. Dostávame darčeky v podobe materiálnych vecí, ale aj tak tie najkrajšie prekvapenia sú neobyčajné zážitky.

Jeden výnimočný bol nadelený aj Sajfovi. Vo vysielaní Fun Rádia všetkým poďakoval za gratulácie pekne na kameru: „Kamaráti, milí poslucháči Fun Rádia, ďakujem vám veľmi pekne za všetky krásne želania, ktoré ste mi teda poslali, energiu, ktorú posielate. Naozaj si to pred štartom svojej politickej kariéry ani od vás nezaslúžim, ale dúfam, že to pretavíme do nejakých pekných hlasov,“ poďakoval a zavtipkoval moderátor.

Jeho kolegovia mu však živý vstup pekne osladili. Len čo Matej dohovoril, tak mu pekne-krásne hodili tanier s narodeninovým koláčom rovno do tváre. Takúto chutnú bombu určite nečakal.

Namiesto hnevu však Sajfa prekvapil pozitívnou reakciou. „Toto mi v živote nikto nikdy nespravil. Ja som to chcel zažiť,“ povedal dojatý Sajfa so šľahačkou v ústach a v očiach. Moderátor tak konečne dostal zážitok a darček v jednom, na ktorý sa tešil celý život.

Video sa stalo okamžite hitom na internete a získalo hneď niekoľko tisícov lajkov a komentárov k tomu. Jedna z blahoželajúcich sa veľmi trefne vyjadrila, „Gratulujem aj k prvému úžasnému zážitku s tortou na tvári a dúfam, aj poslednej na tvári, lebo budúcemu politikovi to fakt neprajem,“ zagratulovala mu jedna z fanúšičiek.

Niekedy naozaj ku šťastiu stačí tak málo a treba sa tešiť aj z maličkostí, pretože práve tie robia náš život krajším. Sajfovi za redakciu prajeme všetko dobré. A ak ste zvedaví, kto všetko mu z jeho priateľov zagratuloval a čo ešte moderátor okrem sladkej nádielky dostal, určite si pozrite galériu.