Mladá markizáčka (28) šokovala vzťahom s 55-ročným hercom: Začalo to už pred 10 rokmi... Bola ledva plnoletá!

BRATISLAVA - Len pár dňami sa prevalilo, že moderátorka Martina Zábranská, tvár poslednej série Let's Dance, viac nie je single. A kto by sa čudoval. Veď 28-ročná brunetka je skutočne očarujúca mladá žena. Viac ako to, že je zadaná, verejnosť prekvapilo, kto je jej partner. Ide totiž o 55-ročného českého herca Jiřího Dvořáka. A to nie je všetko!

Len pred pár dňami české médiá zaplnila správa o novom objave 55-ročného herca Jiřího Dvořáka. Ten mal dlhé roky po svojom boku o 21-rokov mladšiu partnerku Jitku Randárovú. Koncom minulého roka sa ale prevalilo, že dvojica už pár netvorí. Aktuálne si mala česká herecká hviezda nájsť ešte mladšiu priateľku.

A po zverejnení prvých záberov slovenské médiá veľmi rýchlo prišli na to, že nejde o nikoho iného, ako o slovenskú herečku a moderátorku Martinu Zábranskú, ktorú diváci poznajú nielen ako moderátorku uplynulej série tanečnej šou Let's dance, ale aj ako herečku. Objavila sa napríklad v markizáckom seriálu Svätý Max.

Martia, známa aj pod prezývkou "Maca", je od známeho Čecha mladšia o celých 27 rokov. Dvojicu prichytili české médiá počas Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, kde sa zúčastnili na párty istého alkoholického nápoja. Avšak blízko k sebe mali vraj aj mimo tejto akcie. Istý svedok pre expres.cz opísal, ako ich videl prechádzať sa ruka v ruke na kolonáde, no a chýbať nemali ani bozky či láskyplné pohľady.

Po protných špekuláciách sa dvojica k spoločnému romániku nevyjadrovala, aktuálne však Zábranská pre web markiza.sk potvrdila, že s Dvořákom skutočne tvoria pár. Prezradila aj to, že s jej aktuálnym partnerom sa prvýkrát stretli už pred desiatimi rokmi, a to počas nakrúcania rozprávky Šťastný smoliar, kde v tom čase Martina ešte ako 18-ročná hrala jednu z hlavných postáv.

Už vtedy vraj mala k Jiřímu mimoriadne blízko, no inak ako teraz. „Stretli sme sa na natáčaní rozprávky Šťastný Smolař. Už vtedy to bol človek, na ktorého som sa najviac tešila. S ním ani sekunda nebola márna, prekecali sme hodiny, bol veľmi láskavý. Trvalo to nejakú dobu a teraz sme sa stretli znovu. Ale teraz inak. A správne,“ prezradila pre Markízu Zábranská.

Tá ešte dodala, že si je vedomá toho, že tým, s kým tvorí pár, mnohých šokovala, no vrásky na tvári jej to nerobí. „Ale zažívam jedno z najkrajších období môjho života,“ dodala moderátorka. No faktom zostáva, že vekový rozdiel medzi zaľúbencami je naozaj výrazný a brunetka je vo veku, kedy by mohla začať uvažovať nad rodinou. To však bolo kameňom úrazu aj pri Dvořákovom predchádzajúcom vzťahu...