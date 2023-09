Zábranskej (29) starší EX (56): PREBOHA... Horúce správy od 13-ročných!

Maca Zábranská a Jiří Dvořák (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Herec Jiří Dvořák prežil vzťah so slovenskou kolegyňou Martinou Zábranskou, ktorá je od neho o 27 rokov mladšia. Lenže obdivovateľky má aj v radoch oveľa mladších dievčat!

Jiří Dvořák si totiž kedysi zahral čerta v rozprávke Anděl Páně, ktorú je u divákov stále obľúbená. Mnohí si už vianočný čas bez nej nevedia predstaviť.

Jiří Dvořák v rozprávke Anděl Páně (Zdroj: ČT)

Dvořákova dcéra Anna, ktorú má z manželstva s kolegyňou Barborou Munzarovou, z toho však až tak veľkú radosť nemá. „Počas Vianoc sa mi zaplnia sociálne siete editmi z Anděla Páně, kde sa až veľmi mladé slečny vyjadrujú k môjmu otcovi,” prezradila 21-ročná herečka v talkshow Honzy Dědka.

„Snažím sa to nečítať. Sú tam veci typu: Koľko má rokov, ten je hot. A ja si hovorím: Nerob to, máš trinásť a je to môj otec!” prezradila Anna svoje pocity.

Anna Dvořáková (Zdroj: Tv Prima)