Kontroverzný zážitok moderátorky z Markízy: Vášnivé BOZKY s FARÁROM!

BRATISLAVA - Moderátorka markizáckeho Let's Dance Martina Zábranská (28) má vďaka práci na svojom konte viacero zaujímavých zážitkov. Aj jeden kontroverzný, pri ktorom by sa zhrozil nejeden veriaci - krásna brunetka si totiž vymieňala vášnivé bozky s farárom!

Martina Zábranská totiž okrem moderovania markizáckeho Let's Dance pôsobí aj ako rádiová spíkerka či herečka. Práve filmová a seriálová kariéra sa jej v poslednom období výraznejšie rozbehla. Už zopár týždňov hviezdi aj v markizáckom seriáli Svätý Max.

No a práve tam si na svoje konto pripísala pomerne zaujímavý zážitok. Priamo v kostole si vymieňala vášnivé bozky so sexi farárom (aj keď falošným). Veď napokon, pozrite si to sami!