Markizáčka mesiac po ROZVODE: Rozhodne nesmúti… FOTO s novým priateľom!

Markizáčka po 15 mesiacoch: Konečne ROZVEDENÁ... Ale s EX-om strávi Vianoce!

Nikola sa novým priateľom pochválila na svojom Instagrame presne na Nový rok. Pridala dve spoločné fotky a napísala krátky, no výstižný popis: „V skratke, čo nám môžu? Poslať lásku späť,“ napísala čerstvo zamilovaná fitness trénerka, ktorá sa len pred pár týždňami po 15 mesiacoch doťahovania rozviedla s otcom svojich dvoch detí Filipom Ďurišom.

Sexi Slovenka netajila, že v jej živote boli pred ním aj iní muži, no až tohto môže oficiálne nazvať svojím novým priateľom. „Spoznali sme sa na mojich narodeninách v máji minulého roka. No predtým sme sa dlhšie vnímali, ale osobne sme sa nestretávali,“ prezradila pre Topky.sk. No dnes je v tom až po uši. „Máme sa radi, trávime každú voľnú chvíľu spolu a užívame si jeden druhého osamote,“ pokračovala.

Hoci tvár svojho milého už ukázala, meno si chce nechať ešte pre seba. „Nie je zvyknutý na tieto veci, bola by som nerada, ak by som ho hodila do tohto mediálneho sveta bez prípravy,“ vysvetlila exfarmárka. „Jediné, čo môžem k tomu dodať, že som si pritiahla muža s dobrým a veľkým srdcom. Takto by som ho pre začiatok definovala ja. Je láskavý, pozorný, pracovitý a pre mňa jedinečný,“ dodala.

Nikola však už nie je slobodná žena bez záväzkov. Zaujímalo nás preto, ako na jej nového priateľa reagovali jej deti. „Zatiaľ som ich nezoznamovala, všetko má svoju postupnosť, resp. videli sa, ale nevysvetľovala som im zatiaľ, čo pre mňa môj priateľ znamená,“ prezradila nám. My teda dvojici prajeme veľa lásky. Veď ako sa hovorí - ako na Nový rok, tak po celý rok.