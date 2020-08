Šokujúci ROZCHOD speváčky Tiny a Separa po 7 rokoch: Raper prezradil dôvod!

Separ na svojom instagramovom profile bežne zverejňoval momentky zo svojho súkromia. Nikomu preto neprišlo čudné, keď sa v závere tohto pracovného týždňa podelil s fanúšikmi o fotku, na ktorej je zachytený so svojou manželkou Tinou. Slová, ktoré k nej napísal, však šokovali zrejme každého. Ako totiž vyšlo najavo, dvojica sa rozišla.

Separ oznámil rozchod s manželkou Tinou príspevkom na Instagrame. Zdroj: Instagram

„Keďže ste nás roky podporovali a priali nám, rozhodli sme sa, že sa to dozviete od nás a tak, ako to reálne je. Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta “v dobrom aj v zlom”. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov... No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, kedy sme si siahli na úplne dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli,” napísal v úvode svojho príspevku raper.

„Ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďalovať. Vťdy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou," dodal.

„Už navždy sme rodina, ktorú spája nádherných 7 rokov a dve dokonalé deti. Len sme sa rozhodli nepokračovať ďalej ako pár. Nebolo to jednoduché rozhodnutie," priznal v závere Separ. Pod príspevkom sa začali objavovať reakcie od šokovaných fanúšikov. Tí neskrývali smútok, ale známemu páru posielajú aj slová podpory.

Separ a Tina pôsobili ako harmonicky pár. Spolu vychovávali dcérku Aničku, aj speváčkinho syna Lea. Zdroj: Instagram

Tina, vlastným menom Martina Csillagová, a Michael Kmeť, ktorý vystupuje ako Separ, sa dali dokopy koncom roka 2013. V máji 2014 svoju lásku v tajnosti spečatili svadbou. Vo februári 2015 sa im narodila dcérka, ktorej dali meno Anička. Spolu vychovávali aj 7 ročného syna Lea, ktorého má speváčka s futbalistom Richardom Lásikom. V roku 2018 Tina priznala, že trpí sklerózou multiplex.

Tina a Separ svoju lásku spečatili svadbou v posledný májový deň, v roku 2014. Zdroj: Instagram