KORONAVÍRUS Slovensko sa pripravuje na druhú vlnu! Konzílium zavádza nové opatrenia, pripravte sa na toto

Konzílium epidemiológov neodporúča na Slovensku organizovanie hromadných podujatí ani cestovanie do zahraničia. Minister zdravotníctva Krajčí po jeho štvrtkovom zasadnutí na Úrade vlády SR avizoval od septembra do októbra zákaz podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových . Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí, ako aj tie po 23.00 h s výnimkou svadieb . Zároveň sa má na polovicu obmedziť kapacita kúpalísk a akvaparkov.

„Od prvého septembra dôjde k veľkej socializácii našich detí a študentov, čo je vždy živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. Potrebujeme ubrať replikáciu vírusu, preto sme sa rozhodli zakázať hromadné podujatia nad 1000 účastníkov v exteriéri, v interiéri nad 500 účastníkov. Samozrejme, stále sú povinné rúška,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Zdroj: Úrad Vlády SR

Skúsenosti zo zahraničia

K zákazu hromadných podujatí sa podľa neho pristupuje na základe skúseností zo zahraničia. Poukázal na nákazu návštevníkov športových podujatí v Taliansku, Chorvátsku či Srbsku. "Je veľmi ťažké dohľadať kontakty, a to ochorenie potom prechádza do nekontrolovanej fázy," poznamenal.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Obmedzenia pre kúpaliská a akvaparky

V rámci opatrení proti novému koronavírusu sa má v septembri obmedziť aj kapacita kúpalísk a akvaparkov, a to približne na polovicu. Cieľom je zamedziť nadmernej koncentrácii ľudí. "Ide o veľmi rizikové miesta," doplnil Krajčí. Konzílium epidemiológov odporúča aj zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Krajčí avizoval, že do začiatku septembra nebudú odborníci prehodnocovať menej rizikové krajiny, ale definujú rizikové regióny v krajinách. Údaje budú aktualizovať minimálne raz za dva týždne.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Bezpečné krajiny už do septembra nebudú meniť

„Rozhodli sme sa, že menej rizikové krajiny zostanú zachované až do 1. septembra, keď môže dôjsť k ich prehodnoteniu. Zároveň sme zadefinovali tzv. rizikové regióny aj v menej rizikových krajinách, nakoľko sme na začiatku druhej vlny pandémie. Ochorenie sa naozaj rozširuje po všetkých krajinách a stúpa počet nakazených," uviedol minister.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Do zoznamu rizikových regiónov patria v Česku Praha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, Španielsko, vo Francúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, Malta, v Holandsku Noordholland a Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej Británii Grampian a v Estónsku Tartumaa a Harju Maakond . Dodal, že Slovensko je stále bezpečnou krajinou, preto Krajčí spolu s konzíliom stále odporúča dovolenku doma.