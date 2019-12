Ďalší malér na krku: Manžela Gottovej dcéry obvinili zo sexuálneho obťažovania!

Timo Tolkki opäť lieta v problémoch.

HELSINKI - Už to vyzeralo, že škandalózny manžel najstaršej dcéry Karla Gotta (†80), Dominiky (46), si po odchode svojej polovičky konečne vstúpil do svedomia a v Mexiku začal opäť svoj život dávať do poriadku. Teraz však čelí závažnému obvineniu.