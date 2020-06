Najväčší trapas moderátorky Bernasovskej: Takú hovadinu nezahlásil do éteru nikto iný!

Petra Bernasovská je v moderátorskej brandži už dlhé roky a patrí k ľuďom, ktorí môžu spomínať na začiatky Fun Rádia. Bola dokonca prvou ženou za mikrofónom v tomto rádiu. Preto nemohla chýbať v špeciálnom vysielaní k 30. narodeninám Funka.

„My sme si ešte vyberali hudbu sami, ja som vždy vyšliapala na rebrík, lebo tam boli pri stenách tie CD-čka až hore, úplne po strop. Niekedy som vyberala podľa toho, čo sa mi naozaj páčilo, čo som na MTV počula, a niekedy podľa obalu, ktorý sa mi páčil,” prezradila v relácii u Adely a Sajfu.

Zdroj: TV MARKÍZA

A jej kolegyňa nemohla opomenúť Petrin legendárny trapas, keď do éteru zahlásila naozaj zvláštnu skupinu. „Potom si do éteru chcela povedať, čo hráme, technik ti ukázal obal a ty si povedala – Hráme skupinu Verbatim,” smiala sa Adela.

Petra potom ozrejmila, ako to vlastne celé vzniklo. „Skupina Verbatim je dodnes slávna. Vtedy nám zvukári ešte ukazovali, že 5 sekúnd intro, na prstoch nám to odpočítavali a ja som niečo rozprávala, rozprávala a hovorím mu oproti, že prosím ťa, podaj mi to CD-čko, že čo to ideme hrať. On mi ho podal flegmatik, že rob si s tým čo chceš. Ja som tam videla veľkým Verbatim, tak som povedala skupina Verbatim. Ja som nevedela, že niečo také ako napaľovacie Cd-čka existuje, lebo to bolo také prvé, to bola taká novinka,” vysvetlila Bernasovská.

Jej omyl patrí medzi moderátormi medzi legendárne. „Treba povedať Peti, že ty si zas povedala do vysielania Fun Rádia niečo, čo ostalo večné. My sme tu natárali množstvo vecí a ja neviem, či niečo... No, musíme prísť na 60. narodeniny Fun Rádia...” začal Sajfa a Adela ho pohotovo doplnila: „... aby nám pripomenuli, čo sme legendárne povedali. A zistíme, že nič.”