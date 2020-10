Vtipný TRAPAS Petry Bernasovskej v éteri rádia: Je 6 hodín a… Ehm, čo prosím?!

BRATISLAVA - Čaro živého vysielania sa nevzťahuje len na televíziu, ale aj rádiá. Svoje by o tom vedeli hovoriť mnohí ostrieľaní spíkri. Najnovšie aj Petra Bernasovská (49). Tej sa totiž v Slovenskom rozhlase podarilo zahlásiť poriadnu blbosť. Chcela poslucháčom oznámiť aktuálny čas, ale... Čo prosím?!

Aj Petra Bernasovská má na svojom konte už viacero vtipných momentov z priamych prenosov. Dodnes so smiechom spomína na trapas, ktorý sa jej podarilo vyrobiť ešte v časoch, keď začínala vo Fun Rádiu. Do éteru chcela zahlásiť, akú skupinu si idú hrať.

Najväčší trapas moderátorky Bernasovskej: Takú hovadinu nezahlásil do éteru nikto iný!

„Ja som tam videla veľkým Verbatim, tak som povedala skupina Verbatim. Ja som nevedela, že niečo také ako napaľovacie CD-čka existuje, lebo to bolo také prvé, to bola taká novinka,“ zabáva sa na svojom mini trapase aj s odstupom rokov Bernasovská.

Otázkou je, či rovnako s úsmevom na perách bude spomínať aj na trapas, ktorý si vyrobila dnes ráno. Len pred pár hodinami totiž v živom vysielaní Slovenského rozhlasu zahlásila úplnú blbosť. Chcela totiž informovať o aktuálnom čase. No podarilo sa jej to nakombinovať mimoriadne zvláštne.

„Je 6 hodín, 19 stupňov,“ zahlásila so všetkou vážnosťou moderátorka. Azda každému je jasné, že namiesto stupňov chcela povedať minút, no mnohí by určite prijali, keby ráno o šiestej bolo 19 stupňov. Bohužiaľ, jeseň už udrela v plnej sile a na takéto počasie si ešte zopár mesiacov budeme musieť počkať.

Petra Bernasovská je ostrieľanou rozhlasovou moderátorkou. No občas sa aj majster tesár utne. Zdroj: Jan Zemiar