Veľká bolesť Dominiky Starej: Na Slovensku si lieči zlomené srdce!

Dominika Stará o pracovné ponuky núdzu nemá. Už počas Superstar si ju vyhliadol hudobný producent Raymond C. Puncez, ktorý spolupracoval s megahviezdami ako Whitney Houston či Bobby Brown. Dominiky sa ujal a tá v Amerike rozbehla hviezdnu kariéru. Spievala na newyorskom týždni módy, vystúpila na jednom z najväčších festivalov v New Yorku a dokonca robila predskokanku slávnemu Shaggymu. Jej piesne majú za veľkou mlákou úspech a speváčka minulý rok pomýšľala na to, že sa v krajine usadí aj natrvalo.

Zdroj: Dominika Stará

V polovici novembra sa však Dominika vrátila na Slovensko a v rodnom Šamoríne je doteraz. Navyše, po rokoch tvorby v anglickom jazyku prichádza so svojím prvým slovenským songom. Ten je o sklamaní v láske. „Neopätovaná láska. Prebdené noci. Večné premýšľanie o tom, kde nastala chyba, čo sa pokazilo. Prešiel si tým asi každý z nás. Pokiaľ bola láska čistá a úprimná, bolesť je naozaj veľká. No ťažko na niekoho ukázať prstom. Niekedy lámeme srdcia nechtiac a zvaľujeme to na hviezdy,“ zafilozofovala si a pripomína, že do textu vložila celé svoje srdce.

„Vždy, keď prechádzam niečím, čo ma poznačí, vytiahnem pero, papier a píšem. Nie z pomsty, ale z lásky. V skladbe “Dúfam" vás vezmem na cestu do najtajnejších zákutí svojho srdca. Prezradím všetko, čo ma rozosmialo, rozplakalo, potešilo, aj zranilo.. A verím, že z tejto piesne budete cítiť nielen lásku, ale aj čistotu, nehu a úprimnosť,“ vyznala sa fanúšikom Dominika.

Zdroj: Instagram D.S.

Zostáva Dominika na Slovensku kvôli spomínanej novej skladbe, na ktorej sa podieľali slovenskí aj americkí producenti? Alebo sa domov prišla liečiť z nešťastnej lásky, ktorú opisuje v novej piesni? "Text je veľmi autentický," naznačila krehká speváčka.