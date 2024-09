Zdanlivo obyčajná FOTO západu slnka vydesila ľudí: Dôkaz o tom, že žijeme v Matrixe! Keď to uvidíte, pochopíte

(Zdroj: Reddit/twisted_stinkeye)

Jeden z používateľov Redditu zdieľal fotografiu, na ktorej bol zachytený na prvý pohľad obyčajný západ slnka. Na obrázku je šípkou vyznačená časť oblohy, kde slnko presvitá cez oblaky. Ak si však obrázok trochu priblížite, uvidíte, že šípka neukazuje len na oblaky a slnečné lúče, ale aj na malú oblasť zelených bodov vystupujúcich z oblakov, ktoré vyzerajú priam mimozemsky. Používatelia sociálnej siete takmer okamžite spustili diskusiu.

„Dobre teda, takže žiadna chyba v Matrixe, len skutočný Matrix. Výborné. Nie som si istý, čo by to mohlo byť, ale v detailnom zábere to vyzerá veľmi symbolicky,“ napísal jeden z komentujúcich. Tiktokerka Grace známa ako @gracefulshift urobila podrobnejšiu analýzu celého obrázku. Spočiatku si myslela, že ide o obyčajnú náhodu. Grace vysvetlila, že dôkazy o týchto svetelných odrazoch videla len posledných pár dní a vyzvala ľudí, aby sa ozvali, ak mali podobnú skúsenosť. „Tuší niekto, čo to môže byť? Hovorí sa, že by to mohli byť falošné slnká na oblohe,“ uviedla vo videu.

Na celú vzniknutú situáciu existuje jednoduché vysvetlenie. Portál SimplyMac vysvetľuje, že tieto zvláštne zelené bodky pravdepodobne vidíte, keď namierite fotoaparát priamo na zdroj svetla. Svetlo sa odráža a rozptyľuje od častí objektívu fotoaparátu. Rozptyl svetla sa potom na snímke zobrazí buď ako svetelný pruh, alebo sa môže objaviť aj ako zelená bodka – čo by vysvetľovalo vyššie uvedený obrázok.