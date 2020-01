Radostná správa u Kandráčovcov: Čakajú tretie dieťa!

Ondrej Kandráč zo známej skupiny Kandráčovci pre Joj.sk prezradil, že s manželkou Erikou budú čoskoro trojnásobní rodičia. Deťom Emke a Ondríkovi pribudne súrodenec. „Z bábätka sa veľmi tešíme a tešia sa aj naše deti. Ľudský život je niečo, čo nás ďaleko presahuje, aj preto je to pre nás veľký Boží dar,“ povedal pre joj.sk Ondrej Kandráč.

„Čo sa pohlavia bábätka týka, s určitosťou to ešte povedať nevieme. Každopádne je najdôležitejšie to, aby bolo spolu s mamkou zdravé a robili radosť nielen nám, ale i ľuďom naokolo. Viem, že to bude náročné obdobie, ale verím, že manželka to ako vždy bravúrne zvládne a ja sa jej v tom budem snažiť všemožne pomáhať,“ dodal hrdý manžel a otec. Gratulujeme!